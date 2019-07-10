المغرب يطلق مشروعا جديداً للطاقة الشمسية في جبال الأطلس

قالت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) إنها افتتحت أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من عملية المناقصة لبناء وتشغيل وصيانة محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرتها 230 ميغاوات قرب مدينة ميدلت في جبال أطلس.

وذكرت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الباب مفتوح أمام تقديم الطلبات لجولة التأهيل المسبق لمشروع نور ميدلت 2 حتى 16 سبتمبر.

وفي مايو الماضي، أرست "مازن" مشروع نور ميدلت 1، وهو محطة كهرباء بطاقة 800 ميغاوات قيمتها 7.57 مليار درهم (781.5 مليون دولار)، على كونسورتيوم يضم إي.دي.إف الفرنسية للطاقة المتجددة ومصدر الإماراتية وجرين إنرجي أوف أفريكا المغربية.

ويخطط المغرب لأن تتجاوز نسبة الطاقة المتجددة 52% في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.

وقالت "مازن" إن كلا المحطتين ستستخدمان تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والتقنيات الكهروضوئية.

وسيتجاوز إجمالي قدرة المحطتين قدرة محطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية المركزة العاملة بالفعل، والتي تبلغ 580 ميغاوات في جنوب شرق المغرب، وهي واحدة من كبرى المحطات في العالم.

وبحلول نهاية 2018، كان المغرب يمتلك قدرة لإنتاج 1215 ميغاوات من الكهرباء من طاقة الرياح، و1770 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية و700 ميغاوات من الطاقة الشمسية، بحسب البيانات الرسمية.