النفط يخترق 65 دولاراً مع تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض، بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.16 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولار.

وارتفع الخام الأميركي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.

لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأميركي يجري استهلاكها.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.6 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

وتصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.