أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020

توقعت أوبك، اليوم الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام القادم مع ضخ منافسين المزيد من الطاقة الإنتاجية.



وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام القادم، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.



ويسلط تراجع الطلب على خام أوبك الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة أوبك لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.



وقالت أوبك، مستخدمة مصطلحا آخر للنفط الصخري، "إنتاج الخام المُحكم الأميركي من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأميركي على خليج المكسيك".



وتوقعت أوبك في التقرير أيضا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنفس إيقاع السنة الجارية، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.



وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية "توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، ولاسيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر.



"الخروج البريطاني ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي".



وكانت أوبك وحلفاؤها مددوا الأسبوع الماضي اتفاق خفض المعروض إلى مارس 2020.



وأضافت أوبك أن إنتاجها النفطي في يونيو تراجع 68 ألف برميل يوميا إلى 29.83 مليون برميل يومياً، في مستوى أعلى من الطلب المتوقع للعام 2020.