إخماد حريق في إحدى أكبر مصافي النفط بالعراق

قال مسؤولان بمصفاة الشعيبة العراقية لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً محدوداً في المصفاة، التي تعد من أكبر مصافي النفط في البلاد، خلال ثلاثين دقيقة من اندلاعه وإن العمليات لم تتأثر.

وأضافا أن الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب، مما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المُهدر الذي اشتعل بفعل شرارة.

وتعالج مصفاة الشعيبة الواقعة قرب مدينة البصرة جنوب العراق أكثر من 200 ألف برميل يومياً من النفط. ويعتمد العراق بشكل خاص على الشعيبة، إحدى ثلاث مصاف رئيسية، بعد تعرض مصفاة بيجي إلى أضرار في الحرب ضد تنظيم "داعش".