جلسات استثنائية للنفط.. أعلى مستوى في 6 أسابيع

بلغت العقود الآجلة للنفط أعلى مستوى في ستة أسابيع، اليوم الخميس، في الوقت الذي أُخليت فيه منصات نفطية في خليج المكسيك قبل عاصفة، بينما ألقت حادثة تعرضت لها ناقلة بريطانية في الشرق الأوسط الضوء على التوترات في المنطقة.



وعوضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبدتها في وقت سابق، وارتفعت 36 سنتا أو 0.5% إلى 67.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت عقود برنت أعلى مستوياتها منذ 30 مايو عند 67.39 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 4.4% أمس الأربعاء.



وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5% إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 مايو عند 60.83 دولار للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس 4.5% في الجلسة السابقة.



وأوقف منتجو النفط الأميركيون نحو ثلث إنتاج النفط في خليج المكسيك يوم الأربعاء، قبل ما قد تكون إحدى أول العواصف الكبيرة لموسم أعاصير المحيط الأطلسي.



وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من انخفاض المخزونات الأميركية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون مع تكثيف المصافي الإنتاج.