النفط يواصل جلساته الاستثنائية قرب ذروة 6 أسابيع

حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، اليوم الجمعة، في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأميركيون في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة استوائية، وفي الوقت الذي ما زالت فيه التوترات محتدمة في الشرق الأوسط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.8% إلى 67.05 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي عند التسوية أمس الخميس 0.7% بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 67.65 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.7% إلى 60.62 دولار للبرميل. وسجل الخام القياسي الأميركي أعلى مستوياته منذ 23 مايو في الجلسة السابقة عند 60.94 دولار.



وبحلول أمس الخميس، خفضت شركات النفط في خليج المكسيك الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً أو ما يعادل 53% من إنتاج المنطقة، بسبب العاصفة الاستوائية باري، التي قد تصل يوم السبت إلى ساحل لويزيانا.



وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية لأربعة أسابيع على التوالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون.



وقال كيم كوانغ راي، المحلل لدى سامسونغ فيوتشرز في سيول إن من المتوقع أن يظل خام برنت وخام غرب تكساس عند المستويات الحالية بفعل الانخفاض الحاد لمخزونات الخام الأميركية والمخاطر الجيوسياسية.