قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس إن إنتاج النفط الخام الأميركي في خليج المكسيك انخفض بنسبة 53.39%، أو مليون برميل يومياً، قبل وصول العاصفة الاستوائية باري.
ووفقاً لمكتب حماية البيئة فإن إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هبط بنسبة 44.5%، أو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.
وقامت شركات الطاقة بإخلاء 191 منصة إنتاج، بسبب العاصفة التي تتجه صوب الخليج، ومن المتوقع أن تضرب اليابسة على ساحل لويزيانا بحلول مطلع الأسبوع القادم.
إنتاج النفط الأميركي ينخفض 53% قبل العاصفة باري
قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس إن إنتاج النفط الخام الأميركي في خليج المكسيك انخفض بنسبة 53.39%، أو مليون برميل يومياً، قبل وصول العاصفة الاستوائية باري.