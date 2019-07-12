إنتاج النفط الأميركي ينخفض 53% قبل العاصفة باري

قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس إن إنتاج النفط الخام الأميركي في خليج المكسيك انخفض بنسبة 53.39%، أو مليون برميل يومياً، قبل وصول العاصفة الاستوائية باري.



ووفقاً لمكتب حماية البيئة فإن إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هبط بنسبة 44.5%، أو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.



وقامت شركات الطاقة بإخلاء 191 منصة إنتاج، بسبب العاصفة التي تتجه صوب الخليج، ومن المتوقع أن تضرب اليابسة على ساحل لويزيانا بحلول مطلع الأسبوع القادم.