أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم

أعلنت "أرامكو" السعودية تحديث أسعار البنزين ابتداءً من 14 يوليو 2019، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأشارت "أرامكو" إلى أن الأسعار المحدثة ستكون على النحو الآتي :

بنزين 91

أسعار الربع السابق أبريل – يونيو 2019م : 1.44 ريال لكل لتر

أسعار الربع الحالي يوليو – سبتمبر 2019م : 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95

أسعار الربع السابق أبريل – يونيو 2019م : 2.10 ريال لكل لتر

أسعار الربع الحالي يوليو – سبتمبر 2019م : 2.18 ريال لكل لتر