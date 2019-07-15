كوريا الجنوبية تستغني عن نفط إيران للشهر الثاني

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك بكوريا، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطاً خاماً من إيران في يونيو بالمقارنة مع 686849 طناً استوردتها قبل عام.



وأظهرت البيانات أيضاً أن كوريا الجنوبية أكبر خامس مشتر للنفط في العالم استوردت في المجمل 11.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 13.1 مليون طن استوردتها قبل عام.



وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي.

وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة لواردات كوريا الجنوبية من النفط.