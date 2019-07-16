إيرادات ليبيا النفطية تهبط 11.2% إلى 10.2 مليار دولار

قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2% إلى 14.3 مليار دينار (10.2 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019،

مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.



وذكر المصرف المركزي في بيان أن النفط شكل 92.8% من إجمالي إيرادات البلاد في تلك الفترة.



وأضاف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دينار. كما أشار البنك إلى تحويلات قيمتها 2.096 مليار دولار مخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.



وفرضت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في ليبيا رسوماً نسبتها 183% على تعاملات العملة الصعبة في سبتمبر، مما يخفض فعلياً قيمة الدينار الليبي، في مسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.



وشكلت رواتب موظفي القطاع العام 55.6% من إجمالي الإنفاق لتصل إلى 9.9 مليار دينار خلال النصف الأول من 2019، بينما شكل الدعم ما نسبته 19.4% من إجمالي النفقات العامة لتصل قيمته إلى 3.483 مليار دينار.