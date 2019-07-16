مسؤول: ناقلة النفط المفقودة في هرمز ليست إماراتية

نفى مسؤول إماراتي لـ"العربية" أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة للإمارات، مؤكداً أنها غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة، فيما يعتقد مسؤولون في البنتاغون أن إيران تحتجز ناقلة النفط.

جاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام بيانات تتبّع تظهر أن ناقلة نفط قيل إنها تابعة للإمارات، كانت تمر عبر مضيق هرمز، قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين، ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن ناقلة النفط "ريا" التي ترفع العلم البنمي، اختفت في ساعة متأخرة من مساء السبت.

ونقلت الوكالة عن الكابتن رانجيث راجا من شركة "ريفينيتيف" للبيانات اليوم الثلاثاء، أن الناقلة لم تغلق بث موقعها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات.

وقال راجا: "هذا مؤشر على الخطر".