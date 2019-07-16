مستوى قياسي جديد لإنتاج النفط الصخري الأميركي في أغسطس

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد حوالي 49 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى مستوى قياسي يبلغ 8.55 مليون برميل يومياً.



ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يومياً مسجلاً ذروة جديدة عند حوالي 4.21 مليون برميل يومياً في أغسطس.

غير أن هذه هي أقل زيادة منذ انخفاض الإنتاج في يناير.

وعلى صعيد متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 82 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس.



وسيزيد هذا المستوى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات يوليو، مما يضع الإنتاج في الأحواض الصخرية الكبيرة على طريق الارتفاع للشهر السابع على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 71.4 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2018.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد إنتاج الغاز في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة في أغسطس، ماعدا أناداركو في أوكلاهوما وتكساس.