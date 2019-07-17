متوسط إنتاج أوبك يتراجع في النصف الأول تحت 30 مليون ب/ي

تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنسبة 6.4% وبنحو 1.92 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع عام 2018، وذلك في خطوة وصفت بأنها تتوافق والقرار الذي اتخذته المنظمة في وقت سابق للمحافظة على توازن السوق.

وكانت "أوبك" قررت بالتنسيق مع كبار المنتجين المستقلين خلال اجتماعها في فيينا مطلع يوليو الجاري، تجديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل ستلتزم بها أعضاء المنظمة، والبقية سيتحملها المنتجون من غير الأعضاء.

ويأتي الانخفاض في الإنتاج متوافقاً وتوقعات سابقة للمنظمة بتراجع متوسط إنتاج الأعضاء إلى 30.83 مليون برميل يومياً خلال 2019.

وبرغم استمرار الاتفاق على خفض الإنتاج، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على أسعار سلة نفوط "أوبك"، الذي تراجع متوسط سعره إلى 65.48 دولار في نهاية مايو من العام الجاري، مقارنة مع متوسط بلغ 68.43 دولار خلال عام 2018.

وعلى صعيد نشاط "أوبك" أظهرت البيانات الصادرة عن المنظمة بلوغ متوسط الإنتاج الشهري للأعضاء 29.95 مليون برميل يومياً، مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 31.864 مليون في عام 2018.

أما على المستوى الربعي فقد تراجع متوسط إنتاج المنظمة إلى 30.473 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب الأرقام الصادرة أيضاً عن المنظمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من عام 2019.

يشار إلى أن الدراسات التي تصدرها المنظمة، توقعت أن يصل متوسط الإنتاج خلال 2019 إلى 30.83 مليون برميل يومياً.