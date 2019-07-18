إنتاج روسيا النفطي يعود إلى مستويات اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن بلاده عادت بإنتاجها النفطي إلى المستويات المتفق عليها بين أوبك ومصدري الخام غير الأعضاء بالمنظمة، وإن إنتاج البلاد في النصف الأخير من يوليو سيرتفع بالمقارنة مع النصف الأول.

وهوى إنتاج روسيا إلى قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مطلع يوليو بسبب العثور على مستويات مرتفعة من الكلوريد العضوي في النفط في أبريل مما أدى لتعطيل الصادرات عبر خطوط الأنابيب.

وقال نوفاك للصحفيين "عاد إنتاجنا لما يتماشى مع الخطط والجداول الزمنية. جرى خفض الإنتاج لعدة أيام بما يتجاوز مستوى الامتثال. كان الأمر يتعلق بعملية تكنولوجية".



واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يومياً من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها في أكتوبر 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق العالمي الحالي.



وبموجب تلك الصيغة، يجب أن يكون إنتاج موسكو النفطي عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا. وتقول مصادر بالقطاع إن إنتاج النفط انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو.