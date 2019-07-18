باركليز يخفض توقعه لسعر النفط لـ69 دولارا.. لهذا السبب

خفض باركليز اليوم الخميس توقعاته لسعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وفي العام القادم، قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي.



وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في 2019 بواقع دولارين إلى 69 دولارا و61 دولارا للبرميل على الترتيب.

وخفض تقديراته لسعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولارا، وبمقدار خمسة دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقال البنك في مذكرة إن من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلا فحسب على مليون برميل يوميا في 2019 ، إذ إن "تنامي الحماية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي الجاري عالميا" يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام.



لكن محللي البنك أضافوا أنه "على الرغم من ذلك، نعتقد أن المخاوف من حدوث تخمة مبالغ فيها إذ تظل الاتجاهات الأساسية لمخزون البترول في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم تقدم الدعم"، مضيفين أن "السوق تقلل من تقدير الطلب وتبالغ في تقدير نمو الإمدادات عند المستويات الحالية للأسعار".



واستقرت أسعار النفط اليوم بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة حين أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات المنتجات في الولايات المتحدة بقوة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف في الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.