أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت يخسر 3%

هبطت عقود برنت 3 % إلى 61.74 دولار للبرميل في تمام الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش.

بينما هوت عقود الخام الأميركي أكثر من 3% إلى 54.94 دولار للبرميل.

تأتي هذه الخسائر، بعدما كسبت أسعار النفط نحو 1% اليوم الخميس بعد أن قالت إيران إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج في ظل تصاعد التوترات بين طهران والدول الغربية بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز وهو ممر حيوي لصادرات الطاقة.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا قد ارتفعت إلى 64.24 دولار للبرميل. هذا وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت 1% أمس الأربعاء و3% يوم الثلاثاء.



كما كانت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد صعدت 43 سنتا إلى 57.21 دولار. وتراجع الخام 1.5% في الجلسة السابقة و3% يوم الثلاثاء.



وقالت إيران إن السفينة، التي لم تحدد هويتها، كانت تُهرب الوقود وتحمل مليون لتر أو ما يعادل نحو 6200 برميل.



وقالت إيران إنها هي نفس السفينة التي جرى قطرها يوم الأحد بعد أن أرسلت إشارة استغاثة. وقال مسؤولون أميركيون يوم الأربعاء إنهم غير واثقين مما إذا كانت ناقلة نفط جرى سحبها إلى المياه الإيرانية قد جرى التحفظ عليها أم إنقاذها.



وتحث بريطانيا إيران على تخفيف التوترات في الخليج، بينما تعهدت بالدفاع عن حقوقها الملاحية في المنطقة.



وانخفض النفط يوم الأربعاء في رد فعل على ارتفاع كبير في مخزونات المنتجات النفطية مثل البنزين في الولايات المتحدة مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.