تركيا تتحدى العقوبات وتكثف نشاط التنقيب حول قبرص

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده تعمل على تكثيف البحث عن المواد الهيدروكربونية قبالة قبرص المقسمة عرقياً عن طريق إرسال سفينة مسح للانضمام إلى سفينتي حفر ومركب بحثي يعملون في المياه حول الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

أضاف أقطاي أن تركيا لن "ترضخ أبدا" للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بسبب أعمال الحفر ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية دفاعا عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة في المنطقة.

يقول الاتحاد الأوروبي إن تركيا تقوم بالتنقيب في المياه الخاصة بقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي تخرق القانون الدولي.

كان أقطاي يتحدث في احتفالات بالذكرى الخامسة والأربعين للغزو التركي لقبرص عام 1974 الذي أعقب انقلاب قام به أنصار الوحدة مع اليونان.