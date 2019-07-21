لهذه الأسباب.. غدا سيكون حاسما لاتجاهات أسعار النفط

قال الكاتب الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية عبدالعزيز المقبل إن الصورة تبدو متوازنة في أسواق النفط بشأن الخطر على الإمداد والخطر على الطلب.

وأضاف أن توازن هذه المعادلة سيحكم به صناع السوق بما في ذلك المستثمرون وصناديق التحوط والصناديق الكبرى.

"غدا الاثنين سيكون حاسما لاتجاهات أسعار النفط، خاصة بعد الأحداث الكبيرة التي حصلت الأسبوع الماضي، وبالتالي فالتنبؤ سيكون صعبا، والسوق تبحث عن اتجاه معين وسيقود ذلك الاتجاهات الأسواق الكبرى وأسعار الذهب".

وبشأن تأثير بيانات الاقتصاد العالمية على الأسعار قال المقبل إن البيانات الصناعية للصين أثرت إيجابا على الأسعار والأسواق الأسبوع الماضي، وبالتالي أرقام الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، ولمعرفة كيف ستتوازن السوق يجب أن ندرك كيف ستكون معادلة قياس المخاطر التي ستكون مرتفعة هذا الأسبوع وكيف سيتم التعامل السياسي مع هذه الأحداث.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة تداول الجمعة الماضية مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

لكن الخام الأميركي أنهى الأسبوع على خسائر قدرها 7%، في حين هبط برنت 5.5%، على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسين كليهما منذ أواخر مايو.