برنت يقفز فوق 63 دولاراً مع تصاعد التوترات بالمنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز إيران ناقلة بريطانية قبل أيام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.63 سنتا أو 1% إلى 63.46 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 1.33% إلى 56.46 دولار.

وتراجع الخام الأميركي أكثر من 7% وانخفض برنت أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها سترأس اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح اليوم لبحث الأزمة.