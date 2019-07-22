بعد خلاف وأزمة تلوث.. إنتاج النفط الروسي يتعافى

أفاد مصدران وحسابات أجرتها "رويترز" بأن إنتاج النفط الروسي تعافى إلى حوالي 11.05 مليون برميل يومياً، بين الأول والحادي والعشرين من يوليو، وذلك من مستوى 10.79 مليون برميل يومياً الذي تراجع إليه في أوائل الشهر.

ويظل هذا دون متوسط يونيو البالغ 11.15 مليون برميل يومياً، وأقل من المستوى الذي تعهدت به روسيا في إطار اتفاق عالمي.

وكان إنتاج النفط الروسي تراجع إلى مستوى قريب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات أوائل يوليو، مع تأثر الإنتاج بخلاف بين محتكر أنابيب النفط الروسية "ترانسنفت" وأكبر منتج في البلاد "روسنفت".

وقالت "روسنفت" إن "ترانسنفت" قلصت كميات النفط التي تنقلها من وحدة المنبع الرئيسية لها "يوجانسك" للنفط والغاز، مما أضر بالإنتاج الذي كان متقلصاً بالفعل من جراء أزمة تلوث الخام.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إنه لا توجد قيود في وحدة "روسنفت"، وإن إنتاج النفط الروسي عاد إلى المستوى المنصوص عليه في الاتفاق المبرم مع "أوبك".

وقال المصدران إن إنتاج "يوجانسك" بين الأول والحادي والعشرين من يوليو ظل منخفضاً 11%، عن متوسط يونيو، في حين كان إجمالي الإنتاج الروسي، باستبعاد المشاريع المشتركة، منخفضاً بـ4% في الفترة ذاتها.