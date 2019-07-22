ليبيا.. استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي بنصف طاقته

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين، إنها استأنفت الإنتاج في حقل الشرارة ورفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات نفطه الخام من مرفأ الزاوية.

وتوقف إنتاج الحقل، وهو الأكبر في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مساء الجمعة، بعد أن أغلقت جماعة لم تكشف هويتها صماما في خط أنابيب يربط الحقل بميناء الزاوية الواقع على بعد 49 كيلومترا غرب طرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الصمام رقم 13 أُعيد فتحه مساء أمس الأحد، مضيفة أن الإنتاج استؤنف في وقت مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت المؤسسة في بيان يوم السبت، أن الحقل كان ينتج 290 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق. وفي الفترة السابقة للحرب الأهلية بلغ إنتاج الحقل نحو 340 ألف برميل يوميا.

وكان مهندس بحقل الشرارة قال لـ"رويترز" اليوم إن الحقل استأنف الإنتاج بنصف طاقته.

وكانت المؤسسة أعلنت يوم السبت حالة القوة القاهرة في شحنات خام الشرارة من الزاوية. وقالت اليوم: "تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها العميق لكل من الفريق الفني وحرس المنشآت النفطية، لما بذلوه من جهود استثنائية لإعادة فتح خط الأنابيب بشكل سريع".

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إجمالي إنتاج ليبيا النفطي قبل توقف حقل الشرارة بلغ ما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا.

وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتشغيل حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.