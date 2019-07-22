وزير الطاقة الأميركي: تأثير إيران في سوق النفط "محدود"

قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، الاثنين، إن ارتفاع إمدادات النفط والغاز الجديدة قلص قدرة إيران على التأثير في سوق النفط العالمية.



وقفز سعر النفط اليوم بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز يوم الجمعة، لكن الأسعار قلصت المكاسب الكبيرة التي حققتها في البداية بحلول الساعة 14:27 بتوقيت غرينتش.



وقال بيري، خلال مؤتمر صحافي في القدس في إشارة إلى ارتفاع الأسعار عقب احتجاز السفينة ، "يساورني القلق بهذا الشأن".



وأضاف "لكننا نجد أنفسنا في موقف مختلف تماما عما كنا عليه قبل عقد".



وأضاف "الإمدادات الجديدة ستساعد في استقرار إمدادات الوقود، سواء من الخام أو الغاز الطبيعي أو المنتجات الثانوية. أعتقد أننا سنرى تحركاً أقل في السوق حين يكون هناك حدث مماثل لما يحدث حالياً".



وأضاف "الإيرانيون يجدون صعوبة في التأثير على السوق، مقارنة بما كانوا سيلاقونه قبل 10 سنوات".