مصر تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات بترولية أجنبية

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بمجال البترول والغاز بـ 10 مليارات دولار.

وأضاف الملا في مقابلة مع "العربية" أن شركة "وينترشال ديا" الألمانية Wintershall Dea سترفع استثماراتها إلى 800 مليون دولار، في حين ستضخ كبريات الشركات استثمارات مع الجاذبية الكبيرة للاقتصاد المصري.

وبشأن مستحقات الأجانب في قطاع البترول والغاز، هبطت إلى 900 مليون دولار، نهاية يونيو الماضي، من 1.1 مليار دولار نهاية العام الماضي، و6.3 مليار دولار في العام 2012، معتبراً أن هذا التراجع يعكس صورة إيجابية كبيرة.

وتحدث الوزير عن 700 مليون دولار استثمارات مستهدفة فى مجال التعدين بعد إقرار القانون الجديد، مؤكداً أن هذا الرقم يرتفع ليشكل مساهمة بقيمة 11 مليار دولار لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المصري بحلول 2030.