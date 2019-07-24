إنتاج أكبر حقل نفطي في ليبيا يعود لمستواه الطبيعي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج الكامل لحقل الشرارة النفطي عاد إلى مستواه الطبيعي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الاثنين، أنها استأنفت الإنتاج في حقل الشرارة ورفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات نفطه الخام من مرفأ الزاوية.

وتوقف إنتاج الحقل، وهو الأكبر في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مساء الجمعة، بعد أن أغلقت جماعة لم تكشف هويتها صماما في خط أنابيب يربط الحقل بميناء الزاوية الواقع على بعد 49 كيلومترا غرب طرابلس.

وذكرت المؤسسة في بيان يوم السبت، أن الحقل كان ينتج 290 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق. وفي الفترة السابقة للحرب الأهلية بلغ إنتاج الحقل نحو 340 ألف برميل يوميا.