3 عوامل تدعم أسعار النفط.. على رأسها مخزونات أميركا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأميركية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأميركية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 64.04 دولار للبرميل، بعدما صعد بنحو 1% يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع بنحو 1% أيضاً في الجلسة السابقة.

وانخفض مخزون الخام الأميركي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. ويأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية للمخزون اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، قال محللون إن احتمال استئناف محادثات التجارة الصينية الأميركية ساهم في دعم الأسعار.