التوترات تدعم أسعار النفط ومخاوف الطلب تكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل توترات الشرق الأوسط وانخفاض أسبوعي كبير في المخزونات الأميركية من النفط الخام، لكن المكاسب تكبحها مخاوف بشأن آفاق الطلب في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتاً أو 0.4% إلى 63.46 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بـ1% في الليلة الماضية مسجلة أول هبوط في أربع جلسات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً أو 0.5% إلى 56.15 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.6% في الجلسة السابقة.

ويخيم التشاؤم على المعنويات بصفة عامة في سوق النفط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على النفط.

وفي أعقاب سلسلة من المراجعات النزولية لسوق النفط، خفضت "إف.جي.إي" لاستشارات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي في 2019 إلى 740 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال 2019.

ومقابل تلك المخاوف، تأتي التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، عقب احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة نحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي لتفوق توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.