كونا: السعودية والكويت بحثتا استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن السعودية والكويت بحثتا استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت من أجل "استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من الحقلين منذ أربع سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل نصف النقطة المئوية من المعروض النفطي العالمي.

وفي فبراير، قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة السعودية الكويتية 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين السعودية والكويت.