مسؤول: في هذا التوقيت سيصل الغاز القبرصي لمصر

توقع وزير الطاقة القبرصي وصول الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر في 2024-2025.



وأضاف الوزير يورجوس لاكوتريبيس، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة على هامش لقاء منتدى غاز شرق المتوسط، "نحن في المراحل النهائية للاتفاق علي خطة تطوير حقل أفروديت على أن ننتهي منها خلال الأسباييع القليلة القادمة، وستتضمن الخطة مد خط لنقل الغاز القبرص إلى مصر.



وتابع: "نتوقع وصول الغاز القبرصي لمصر في 2024-2025".



وكانت مصر وقعت في سبتمبر أيلول الماضي اتفاقاً مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره.



يأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.