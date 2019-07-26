اليابان تتحوط من ارتفاع أسعار واردات غاز البترول المسال

قال رئيس اتحاد غاز البترول المسال الياباني اليوم الجمعة إن مستوردي غاز البترول المسال في البلاد يتوقعون مخاطر بارتفاع أسعار غاز البترول المسال الأميركي وحدوث شح في الإمدادات الأميركية إذا وقع أي تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط.



وقامت اليابان بتنويع مصادر غاز البترول المسال على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، بالأساس عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 24% في السنة المنتهية في مارس 2019 من 77% في السنة المنتهية في مارس 1990.



وقال سيا أراكي رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي "نجحنا في تنويع مصادر الإمدادات لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط، على النقيض من مستوردي النفط اللذين ما زالوا يعتمدون على الشرق الأوسط بشكل كبير".



وأضاف "لكننا نهدف إلى تنويع المصادر أكثر في مناطق مثل أستراليا وكندا إذ أن هناك خطراً في الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حيث تأتي 70% من الإمدادات"، مشيراً إلى احتمال أن يندفع مشترو غاز البترول المسال الآخرون لشراء غاز بديل من الولايات المتحدة إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.