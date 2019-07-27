روسيا تجدد التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تقديرات أولية إن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يكون بين 556 و557 مليون طن في العام الحالي أي بين 11.17 و11.19 مليون برميل يوميا.

وسيتماشى ذلك مع التزامات موسكو في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

وقال نوفاك للصحفيين أثناء زيارة لتركيا "أمامنا نصف عام آخر ولذلك من الصعب التكهن بالرقم بدقة... سنرى كيف ستتطور الأمور".

والتزمت روسيا بموجب الاتفاق العالمي بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها في أكتوبر تشرين الأول.

وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالحفاظ على متوسط الإنتاج الشهري من النفط متماشيا مع الاتفاق العالمي لكن المستوى قد يشهد تقلبات خلال الشهر نتيجة عوامل مختلفة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت أوبك ومنتجون مستقلون، بقيادة السعودية وروسيا، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي حتى نهاية مارس آذار 2020 بهدف دعم أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصادات العالمية وارتفاع إنتاج النفط الأميركي.

وفي الأسبوع الحالي، قال نوفاك إن سوق النفط العالمية متوازنة وإن التقلبات ليس مرتفعة.

بيانات أولية

انخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في مطلع يوليو تموز بفعل خلاف بين ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية وروسنفت أكبر منتج للخام في البلاد.

وقال مصدران مطلعان على البيانات بقطاع النفط لرويترز إن إنتاج الخام الروسي ارتفع إلى 11.099 مليون برميل يوميا في المتوسط في الفترة من أول يوليو تموز وحتى الخامس والعشرين منه، صعودا من 11.05 مليون برميل يوميا بين أول يوليو تموز والحادي والعشرين منه.

ويظل الرقم أقل من متوسط يونيو حزيران البالغ 11.15 مليون برميل يوميا ويشكل انخفاضا عن المستوى الذي وافقت روسيا عليه في اتفاق خفض الإنتاج، والذي بموجبه تلتزم روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها في أكتوبر تشرين الأول 2018.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية ولا شركة روسنفت حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب على بيانات الإنتاج.