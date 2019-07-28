مصر وأميركا توقعان مذكرة للتعاون في قطاع الطاقة

وقعت مصر والولايات المتحدة الأميركية مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، من خلال دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول المصرية والطاقة الأميركية في المجالات المختلفة لقطاع الطاقة، وتوثيق العلاقات المشتركة، ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الأميركي ريك بيري وزير الطاقة الأميركي.

وتتضمن مذكرة التفاهم، وفق بيان لوزارة البترول المصرية أمس السبت، عدداً من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات صناعة البترول والغاز، وتكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي.