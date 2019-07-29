الخارجية الأميركية: مصر تحولت إلى مركز رئيسي للطاقة

أكد فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، أن مصر تحولت إلى مركز رئيسي للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك يبدو واضحاً من خلال صفقات الطاقة التي أبرمتها الحكومة في الفترة الأخيرة.

وقال فانون في لقاء مع "العربية": "ما نراه الآن في أسواق النفط هو المزيد من التحرير والمزيد من العرض، كما أنه وجدت العديد من الفرص الجديدة في أسواق النفط. المزيد من التدفقات تأتي من الولايات المتحدة، إذ أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وهذا أمر جديد، ففي عام 2016 كانت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخمسين كأكبر مصدر للغاز في العالم، أما الآن فهي في المرتبة الثالثة، وهذا تقدم كبير. لا شك أن الولايات المتحدة أصبحت تلعب دوراً مهماً في أسواق النفط".