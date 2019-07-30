ارتفاع أسعار الوقود بالإمارات 3% لشهر أغسطس

ارتفعت أسعار الوقود في الإمارات، والتي تتبع آلية تحرير للأسعار، تعلن بموجبها الأسعار شهرياً، بنسبة تتراوح بين 3% و3.6% لشهر أغسطس المقبل.

ونشرت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء قائمة الأسعار الجديدة التي ستطبق خلال كامل الشهر المقبل.

وارتفع سعر اللتر الواحد من "بنزين سوبر" 3% إلى 2.37 درهم مقابل 2.3 درهم في الشهر الحالي.

كما ارتفع سعر لتر البنزين الخصوصي الأكثر استخداماً بنسبة 3.6% إلى 2.26 درهم من 2.18 درهم.

وأيضاً ارتفع سعر لتر وقود الديزل بنسبة 3% إلى 2.42 درهم في شهر أغسطس مقابل 2.35 درهم في شهر يوليو.