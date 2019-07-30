بي.بي: لا ننوي تسيير ناقلات عبر مضيق هرمز حالياً

قال برايان جيلفاري، المدير المالي لشركة "بي.بي" البريطانية، إن الشركة لم تسير أيا من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو.

وأضاف أن شركة النفط والغاز لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة ترفع علم "بي.بي" عبر المضيق الذي يمر منه خُمس النفط العالمي.

لكنه أشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة.

وفي سياق متصل أعلنت بي.بي اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام، دون تغير عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ أعاقها تراجع أسعار النفط.



وتجاوز صافي الربح التوقعات البالغة 2.46 مليار دولار، وفقا لاستطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها.



وارتفع إنتاج الربع الثاني إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، بزيادة أربعة بالمئة عنها قبل عام.



وقالت بي.بي إنها تتوقع انخفاض الإنتاج في الربع الثالث من 2019 عن الربع الثاني، في ما يرجع إلى أعمال الصيانة وكذلك تأثير الإعصار باري على العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.