السعودية تقلص إنتاجها النفطي لـ 9.6 مليون برميل يومياً

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر نفطي سعودي، تأكيده التزام المملكة التزاما قويا بقرارات "أوبك+" وعزمها على خفض مخزونات النفط العالمية.

وأضاف المصدر أن السوق النفطية تزداد شحا والمخزونات التجارية الأميركية تتراجع، موضحاً أن إنتاج السعودية من النفط خلال شهر يوليو من العام الحالي، بلغ 9.6 مليون برميل يومياً، بما يقل 200 ألف برميل يومياً عن إنتاج يونيو من نفس العام.

وأكد المصدر بحسب "رويترز" أن السعودية ستواصل إنتاج الخام دون 10 ملايين برميل يومياً في الأشهر المقبل، بما يقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق أوبك.

ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية 10.3 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+.