هبوط مخزونات النفط الأميركي 8.5 مليون برميل بأسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الأربعاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 26 ألف برميل يوميا في مايو أيار إلى 12.11 مليون برميل يوميا.

وعدلت إدارة المعلومات أيضا تقديراتها لانتاج النفط لشهر أبريل نيسان بالخفض بمقدار 28 ألف برميل يوميا إلى 12.13 مليون برميل يوميا.

وقالت إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني على الرغم من تعافي الإنتاج وزيادة في صافي الواردات. وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام هبطت 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يوليو/تموز إلى 436.5 مليون برميل، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وجاء هذا الهبوط على الرغم من تعافي إنتاج النفط الأميركي إلى 12.2 مليون برميل يوميا من 11.3 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا هبوطا قدره 1.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 894 ألف برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع مليون برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 353 ألف برميل يوميا إلى 4.09 مليون برميل يوميا.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في مركز تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت اسعار النفط عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة، ولامست عقود الخام الأميركي أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 58.82 دولار للبرميل.