النفط يهبط بعد قرار خفض الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتسجل أول انخفاض في ستة أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة، إضافة إلى انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم واضح تجاه حل النزاع التجاري المرير.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1%، إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأميركي 72 سنتا أو 1.2 %، إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع عادة. لكن الإنتاج الأميركي ارتفع في سوق لا تزال متخمة بالمعروض.

وخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء، لكن رئيسه خالف التوقعات وقال إن تلك الخطوة قد لا تكون بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، محادثات تجارية أمس الأربعاء دون مؤشرات واضحة على إحراز تقدم وأرجأوا اجتماعهم المقبل حتى سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت للأسبوع السابع على التوالي لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر على الرغم من انتعاش الإنتاج وزيادة صافي الواردات.