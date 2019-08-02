النفط يعكس اتجاهه بعد تعريفة ترمب الجمركية الجديدة

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مزيداً من الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 7% أمس الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة نحو 8% مسجلاً أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.



ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأميركية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزاً بسبب النزاع التجاري.

وارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو 2% إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأميركي 87 سنتا أو 1.6% إلى 54.82 دولار للبرميل.

وقال ترمب أمس الخميس إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.