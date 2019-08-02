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صادرات جازبروم الروسية تنخفض 4.8% في 7 أشهر

المصدر: موسكو - رويترز
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قالت شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق انخفضت بنسبة 4.8% إلى 111.5 مليار متر مكعب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الأشهر السبعة زاد 1.9% إلى 294.5 مليار متر مكعب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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#نفط, #جازبروم, #صادرات, #غاز

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