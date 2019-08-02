صادرات جازبروم الروسية تنخفض 4.8% في 7 أشهر

قالت شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق انخفضت بنسبة 4.8% إلى 111.5 مليار متر مكعب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.



وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الأشهر السبعة زاد 1.9% إلى 294.5 مليار متر مكعب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.