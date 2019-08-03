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العراق والكويت يوقعان عقداً نفطياً مع شركة بريطانية

المصدر: دبي - رويترز
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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن العراق والكويت وقعا عقدا مع شركة استشارات الطاقة البريطانية إي.آر.سي اكويبويز لإعداد دراسة لتطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وأضافت الوكالة أن العقد الذي سيدرس تحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول، وقعه مسؤولون من البلدين في العاصمة الأردنية، ومن المتوقع أن يستمر لما يصل إلى عامين ونصف العام.

وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، من بينها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.

وقال رئيس وفد الكويت الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، إن توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق بين البلدين.

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