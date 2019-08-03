صادرات النفط الأميركي ترتفع لمستوى غير مسبوق

أظهرت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة، أن صادرات النفط الخام الأميركي قفزت بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا مع شراء كوريا الجنوبية كميات قياسية واستئناف الصين المشتريات.

وتفوقت كوريا الجنوبية على كندا لتصبح أكبر مشتر للخام الأميركي بكميات بلغت حوالي 605 آلاف برميل يوميا. واشترت الصين حوالي 292 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى لمشترياتها منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الصين كانت ثالث أكبر مشتر للخام الأميركي في يونيو/حزيران.

وقفزت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015 ووصلت الشحنات إلى 30 دولة في يونيو/حزيران.

ومن بين أكبر المشترين الآخرين للخام الأميركي، استوردت كندا 311 ألف برميل يوميا، في حين اشترت الهند 290 ألف برميل يوميا، تليها هولندا التي استوردت حوالي 274 ألف برميل يوميا.

وعمدت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العام، إلى زيادة مشترياتها من الخام الأميركي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني.