وزير الطاقة السعودي يناقش وضع سوق النفط مع نظيره الروسي

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" في تغريدة على تويتر، إنه ناقش الأسواق النفطية مع نظيره الروسي، مضيفا أنهما أكدا استمرار الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا قد اتفقت مطلع الشهر الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية.

من جهة أخرى، أظهر مسح لرويتز، أن إنتاج منظمة أوبك من النفط تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات في يوليو، فيما حققت الدول المشاركة في الاتفاقية نسبة التزام بلغت 163%.

من جهتها قالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج النفط الروسي في يوليو يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك، مضيفة أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في أغسطس.

وأضافت الوزارة أن إنتاج روسيا في يوليو تراجع 290 ألف برميل يوميا، مقارنة بأكتوبر 2018 وهو التاريخ المرجعي في الاتفاق بين أوبك وحلفائها الخاص بخفض الإمدادات.