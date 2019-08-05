برنت عند 60 دولاراً للبرميل مع تجدد المخاوف بشأن النمو

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في ظل تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين عبر فرض مزيد من الرسوم على بكين، مما سيكبح على الأرجح الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للخام في العالم.



وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 92 سنتا أو 1.5% إلى 60.97 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 1.3% إلى 54.93 دولار للبرميل.



وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 2.5% ونزول الخام الأميركي 1%.



وهبطت أسواق الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في ستة أشهر اليوم الاثنين بينما ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى شراء أصول الملاذ بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم.



وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر وقال إنه قد يزيد الرسوم الجمركية مجدداً إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أكثر سرعة صوب التوصل إلى اتفاق تجاري.



واليوم، تركت الصين اليوان يتراجع دون مستوى سبعة دولارات المهم للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، في إشارة على أن الصين ربما تسمح بتراجع العملة أكثر بسبب النزاع التجاري.



ومن شأن انخفاض اليوان زيادة تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار.



وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا اليوم بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة. وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة ارتفاع صادرات أميركا النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يومياً.