الولايات المتحدة تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي بمليوني برميل يوميا

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 1.07 مليون برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري، خفضت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 1.40 مليون برميل يوميا.

وقالت إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي 1.28 مليون برميل يوميا إلى 12.27 مليون برميل يوميا هذا العام، لتخفض قليلا تقديراتها لمعدل النمو السنوي من 1.40 مليون برميل في توقعات الشهر الماضي.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الإنتاج في 2020 إلى 990 ألف برميل يوميا من 900 ألف برميل يوميا في السابق.