النفط يتراجع بعد زيادة مخاوف الطلب وبرنت عند 58.75 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت رغينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32% إلى 58.75 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، وجرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى في سبعة شهور.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.22% عن آخر تسوية إلى 53.51 دولار للبرميل.

وهوت أسعار خام برنت بأكثر من 9% في الأسبوع الفائت بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر، ما أحدث اضطرابا في أسواق الأسهم.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الأميركي ريك بيري أمس الثلاثاء، إن الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن تهديدات تستهدف حرية النقل البحري في الخليج أثناء اجتماعهما في واشنطن.

وفي سياق آخر، أشارت بيانات إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وهو ما وفر بعض الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.