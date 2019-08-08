النفط يقفز 4% بدعم من توقعات خفض الإنتاج

قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الخميس، معوضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدي لخفض الإنتاج.

وصعد خام برنت إلى 57.81 دولار للبرميل بزيادة 1.58 دولار أو 2.81% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 3.15% إلى 52.70 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير أمس الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، إضافة إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلبا في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.