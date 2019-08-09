النفط يرتفع بفعل توقعات بمزيد من تخفيضات إنتاج أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.54 دولار للبرميل مرتفعة 16 سنتا أو 0.3% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.68 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن 2% يوم الخميس بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة.



وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد عن 20% من ذرى بلغتها في أبريل.



واهتزت الأسواق المالية العالمية على مدى الأسبوع الفائت بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10% على المزيد من السلع الصينية اعتباراً من سبتمبر وفي الوقت الذي أوقد فيه انخفاض اليوان مخاوف بشأن حرب عملات.



وذكرت بلومبرج أن واشنطن ترجئ قراراً بشأن تراخيص للشركات الأميركية لاستئناف العمل مع هواوي تكنولوجيز.



في غضون ذلك، قال مسؤول سعودي نفطي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من 7 ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.



كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.



وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر لمراجعة الوضع في سوق النفط.