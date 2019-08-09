ليبيا تستأنف الإنتاج تدريجياً في حقل الشرارة النفطي

قال مهندسان بحقل الشرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا ومصدر بصناعة النفط، إن الحقل يستأنف الإنتاج تدريجياً بعد أن أغلق مسلحون مجهولون خط أنابيب.

وقال أحد المهندسين "الإنتاج استؤنف".

ولم يصدر تعقيب رسمي حتى الآن من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وأغلقت مجموعة مسلحة الحقل الواقع جنوبي ميناء الزاوية في غرب ليبيا والذي ينتج حوالي 290 ألف برميل يومياً أواخر يوليو الماضي.

ويشكل الحقل ربع إنتاج ليبيا من النفط الخام.

ودفع إغلاقه المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات شحن الخام.

وقبل إغلاق الحقل كانت ليبيا تنتج ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى في ست سنوات للبلد العضو بمنظمة أوبك الذي يسعى جاهدا للعودة إلى طاقته الانتاجية قبل الحرب الأهلية التي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.