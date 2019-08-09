وكالة الطاقة: تراجع إنتاج إيران النفطي لأدنى مستوى منذ الثمانينات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج إيران من النفط انخفض في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أواخر الثمانينيات، في ظل مساعي واشنطن لإيصال صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر.



وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن إنتاج إيران من النفط انخفض في يوليو بواقع 50 ألف برميل يومياً إلى 2.23 مليون برميل يومياً، وهذا يعد أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات.

وأضافت الوكالة أن صادرات نفط إيران انخفضت 130 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 400 ألف برميل يومياً.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئاً للغاية في النصف الأول من 2019".



وقالت الوكالة التي مقرها باريس إنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يومياً في مايو مسجلاً ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.



وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يومياً مسجلاً أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.



وقالت الوكالة "آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط".