الصين تستأجر ناقلة لأول شحنة نفط أميركية منذ فرض الرسوم الأخيرة

قالت مصادر في سوق تجارة النفط إن شركة يونيبك الصينية استأجرت ناقلة عملاقة لشحن خام أميركي إلى الصين في سبتمبر، وهى أول شحنة من نوعها منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، منهيا هدنة تجارية استمرت شهرا.

ووفقا لشركة للسمسرة في الشحن البحري وبيانات رفينيتيف إيكون، أبرمت يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك لتكرير النفط المملوكة للدولة، اتفاقا يقضي بأن تشحن الناقلة العملاقة (آن) الخام الأميركي في منتصف سبتمبر. وناقلة في حجم آن بمقدورها نقل نحو مليوني برميل من النفط.

وأظهرت البيانات أن يونيبك لها ثلاث ناقلات أخرى يجري تحميلها أو تستعد للإبحار من الولايات المتحدة هذا الشهر.

ومن المنتظر أن تستقبل الصين ما يقرب من 11 مليون برميل من الخام الأميركي في أغسطس وهي أكبر كمية منذ يونيو 2018، وفقًا لبيانات رفينيتيف لتتبع السفن. ومن المتوقع أن تصل 4.1 مليون برميل أخرى في سبتمبر.

وقالت مصادر في السوق إن من المنتظر أن تصل الناقلات التي يجري تحميلها في أغسطس وسبتمبر إلى الصين بحلول أكتوبر ونوفمبر.

وكانت الصين ثالث أكبر مشتر للخام الأميركي في شهر يونيو الذي شهد هدوءا نسبيا وسط الحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن رسوم جمركية جديدة. وفي حين أن الصين فرضت من جانبها رسوما جمركية على معظم الواردات من الولايات المتحدة إلا أنها استثنت إلى حد كبير النفط الخام. وانخفضت مشتريات الصين من الخام الأميركي بشكل حاد من مستويات قياسية مرتفعة سجلتها العام الماضي.